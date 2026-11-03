Николас Кейдж признался, что стал немного бездомным Фото: REUTERS.

Голливудский актер Николас Кейдж сообщил, что остался без постоянного жилья после того, как рядом с его особняком в Малибу образовался масштабный карстовый провал. О своей вынужденной жизни в гостиницах 62-летний обладатель премии «Оскар» рассказал на фестивале L.A. Comic Con.

«Сейчас я в некотором роде бездомный. С моим домом в Малибу что-то случилось, так что я живу в отелях», — признался актер во время панельной дискуссии.

Из-за экстренного переезда Кейджу пришлось скорректировать и праздничные планы на Хэллоуин вместе с супругой Рико Шибатой и четырехлетней дочерью Августой. Актер отметил, что из-за отсутствия привычного уклада решил провести праздник с ребенком в Санта-Монике, а вечер завершить традиционным просмотром культового фильма «Сияние».

Причиной разрушения инфраструктуры в районе элитной недвижимости стал ураган «Мари», вызвавший штормовой нагон и наводнения на побережье Южной Калифорнии. Как сообщалось, на подъездной дорожке к дому Кейджа обвалился асфальт, а оползень ушел вниз к пляжу. Власти Малибу ввели режим чрезвычайного положения, поскольку воронка глубиной около 7,6 метра угрожает безопасности построек. Из-за обрушения грунта и потери безопасного автоподъезда десятки домов получили статус опасных для проживания, в районе отключили подачу газа.