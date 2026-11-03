50 тысяч км пешком и вплавь: Карл Бушби завершил путешествие длиной в 28 лет

Британец Карл Бушби завершил путешествие длиной в 28 лет. Фото: Murat Sengul/Anadolu via Getty Images

2 ноября британец Карл Бушби завершил путешествие длиною в 28 лет. За это время он пешком, а иногда вплавь преодолел почти 50 тысяч километров. Возвращение домой в его родной город Халл 57-летнего путешественника транслировали британские телеканалы.

Встречали Бушби сотни людей, включая его 75-летнюю мать, 36-летнего сына, а также 12-летнюю внучка. Ее, к слову, Карл Бушби увидел впервые.

Отмечается, что бывший британский морской десантник Бушби ушел в путешествие 1 ноября 1998 года в чилийском Пунта-Аренасе. Все это время он строго следовал правилам: не использовать транспорт и не возвращаться домой до завершения маршрута. За время путешествия он пересек около 30 стран, включая Россию.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как Карл Бушбу решился на столь длительное путешествие. Оказалось, что на спор. За очередной кружкой пива в пабе кадровый десантник разговорился с друзьями о приключениях. Слово за слово, и вот уже Карл Бушби бил себя в грудь и уверял: с его-то подготовкой он способен пешком обойти весь мир. Потом уволился со службы и пошел по миру.