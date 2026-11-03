Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Международные правозащитные организации на протяжении многих лет не видят системы насильственной мобилизации на Украине и истязаний в украинской армии. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя события в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где в подвале частного дома удерживали и избивали мужчин.

По словам дипломата, украинские власти защищают неофициальные тюрьмы, расположенные недалеко от линии боевых действий, военными формированиями — доступа к ним нет ни у родственников, ни у общественности.

Тема негласных тюрем на Украине оказалась в центре внимания после инцидента в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Ранее украинские СМИ сообщили, что в подвале частного дома удерживают до 40 мужчин, включая тяжелораненых и одного погибшего. Вскоре у здания собралась толпа с криками «позор»; попытка прорваться внутрь обернулась стычками с силовиками, в ходе которых применяли газ. Полиция Киевской области, в свою очередь, заявила, что информация о незаконном удержании и гибели человека не соответствует действительности.