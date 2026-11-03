Мирошник: тайные тюрьмы на Украине ставят вопрос о содержании российских пленных Фото: Артем КИЛЬКИН.

Существование тайных тюрем для мобилизованных граждан в неофициальных тюрьмах на территории Украины вызывает серьезные опасения и закономерно ставит вопрос об условиях содержания и отношении украинских властей к российским пленным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, практика содержания подобных закрытых объектов на территории на территории Украины приобрела системный характер и полностью санкционирована руководством страны.

Мирошник отметил, что доля людей, привлекаемых в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) путем принудительной мобилизации, достигает 70%. Негласные места заключения, в которых удерживают несогласных, охраняются специальными воинскими формированиями, а доступ общественности и правозащитников к ним полностью закрыт.