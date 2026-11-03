Китайская CAS Space вывела на орбиту группу из 18 спутников связи «Цяньфань» Фото: REUTERS.

Китайская аэрокосмическая компания CAS Space успешно вывела на низкую околоземную орбиту 21-ю группу из 18 полярно-орбитальных спутников связи SpaceSail, известных в Китае под названием «Цяньфань». Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

Запуск космических аппаратов был осуществлен в 08:15 по пекинскому времени (03:15 мск) с коммерческой площадки «Дунфэн» космодрома Цзюцюань, расположенного на севере Китая. В качестве средства выведения использовалась двухступенчатая ракета-носитель Kinetica-2. Для данного типа ракеты длиной 52 метра и стартовой тягой свыше 7,5 тысячи килоньютонов этот пуск стал вторым в истории после дебютного старта, состоявшегося 30 марта.

Выведенные аппараты вошли в состав группировки G60, эксплуатируемой компанией Shanghai Spacesail Technologies при поддержке администрации Шанхая. Спутники работают в диапазонах частот Ku, Q и V и предназначены для обеспечения работы глобальной системы космической связи.

Ранее Китай раскрыл детали своей лунной программы. Согласно задумке, сначала роботы построят космонавтам дом, потом прилетят люди с автомобилем.