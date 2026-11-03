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НовостиВ мире3 ноября 2026 7:03

Китайская CAS Space вывела на орбиту группу из 18 спутников связи «Цяньфань»

Китай успешно пополнил орбитальную спутниковую группировку G60
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Китайская CAS Space вывела на орбиту группу из 18 спутников связи «Цяньфань»

Китайская CAS Space вывела на орбиту группу из 18 спутников связи «Цяньфань»

Фото: REUTERS.

Китайская аэрокосмическая компания CAS Space успешно вывела на низкую околоземную орбиту 21-ю группу из 18 полярно-орбитальных спутников связи SpaceSail, известных в Китае под названием «Цяньфань». Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

Запуск космических аппаратов был осуществлен в 08:15 по пекинскому времени (03:15 мск) с коммерческой площадки «Дунфэн» космодрома Цзюцюань, расположенного на севере Китая. В качестве средства выведения использовалась двухступенчатая ракета-носитель Kinetica-2. Для данного типа ракеты длиной 52 метра и стартовой тягой свыше 7,5 тысячи килоньютонов этот пуск стал вторым в истории после дебютного старта, состоявшегося 30 марта.

Выведенные аппараты вошли в состав группировки G60, эксплуатируемой компанией Shanghai Spacesail Technologies при поддержке администрации Шанхая. Спутники работают в диапазонах частот Ku, Q и V и предназначены для обеспечения работы глобальной системы космической связи.

Ранее Китай раскрыл детали своей лунной программы. Согласно задумке, сначала роботы построят космонавтам дом, потом прилетят люди с автомобилем.