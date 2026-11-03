Юные керамисты из Вологды изучают секреты китайской глины в Исине

Фото со страницы Георгия Филимонова в соцсети «ВКонтакте»

Вот уже несколько дней воспитанники вологодской студии керамики «Синяя птица» находятся в китайском городе Исин провинции Цзянсу – там, где рождается знаменитая на весь мир фиолетовая глина цзыша. Поездка стала продолжением весеннего мастер-класса почетного члена Исинской отраслевой ассоциации керамики Глеба Музрукова, который и предложил отправить ребят в «колыбель древнего искусства».

Как рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, программа у ребят насыщенная: они уже побывали в Музее Цзыша, устроенном в старой шахте, заглянули в частные мастерские местных умельцев, увидели, как готовят глину и обжигают изделия, и познакомились с устройством знаменитой Драконьей печи. А ещё – посетили мастерскую Лундэтан Фань Цзэфэна и побывали на крупнейших производствах «Чанлэхун» и «Фаньцзя Хучжуан».

Важной частью поездки стал обмен опытом в Усиском профессионально-техническом колледже искусств. На встрече с руководством Исина вологжане представили гончарные традиции Русского Севера. Вице-мэр Лю Ин и директор Вологодской картинной галереи Галина Фалалеева обсудили обмен мастерами: наши специалисты смогут перенимать технологии Исина, а китайские — знакомиться с наследием Вологодчины.

«Мы продолжаем выстраивать гуманитарные связи между Вологодчиной и Китаем, и такие поездки – не просто экскурсия, а часть нашей стратегии по укреплению международных межрегиональных связей, – подчеркнул Георгий Филимонов. – Когда юные керамисты своими руками прикасаются к традициям другой культуры, это рождает и уважение, и интерес, и желание развивать собственное дело. Уверен, что у «Синей птицы» впереди ещё много открытий – и в Китае, и дома».

Впереди у вологжан – экскурсия по Исину и Шанхай.