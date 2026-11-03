Польша создаст бригаду теробороны на границе с Калининградской областью Фото: Дарья АСЛАМОВА.

Варминьско-Мазурская бригада территориальной обороны Польши возьмет под контроль границу с Калининградской областью в районе Сувалкского коридора. Об этом в интервью радиостанции RMF FM сообщил командир подразделения Цезарий Кишковяк.

В рамках проводимой реорганизации 4-я Варминьско-Мазурская бригада до конца 2026 года будет преобразована в специализированную бригаду пограничной обороны. По словам Кишковяка, в задачи военнослужащих войдет поддержка Пограничной службы Польши и реагирование на потенциальные угрозы в приграничной зоне.

При этом в ведомстве подчеркивают разницу в функциях: подразделения не заменят пограничников в повседневной охране, а возьмут на себя именно вопросы обороны рубежей.

«Речь идет не о защите, а об обороне границы», — подчеркнул командир.

Формирование нового подразделения планируется завершить не позднее конца 2026 года, а полный уровень боеготовности к выполнению поставленных задач войсковая часть должна достичь в течение последующих двух лет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал заявления об угрозе России целенаправленной провокацией. Глава государства отмечает, что необходимости готовиться к войне нет, а Россия не собирается воевать с Европой и не имеет для этого мотивов.