Мирошник: число жертв атак ВСУ утроилось после получения Киевом денег ЕС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил тревожную статистику: в третьем квартале 2026 года от действий украинских вооружённых формирований пострадали около 5 тысяч мирных жителей, 631 человек погиб. По его словам, после получения Киевом средств от ЕС число гражданских жертв выросло почти втрое.

«С момента получения Киевом европейского транша месячное количество пострадавших увеличилось практически втрое. Самое большое количество пострадавших мирных было зафиксировано в августе — 1 842 человека», — указал дипломат.

Ранее Мирошник отметил, что западные страны не проявляют никакого интереса к тому, кто именно оказывается в зоне боевых действий на стороне Киева. Дипломат подчеркнул, что их совершенно не волнует, будет ли это «пушечное мясо» из Латинской Америки или местные жители, которых ловят на перекрёстках, пакуют и силой отправляют в ряды ВСУ.