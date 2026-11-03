В Мелитополе задержали подозреваемого в госизмене Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Мелитополе местного жителя, подозреваемого в госизмене. По версии ведомства, мужчина передавал украинской стороне данные о местах дислокации объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.

Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный — гражданин России 2001 года рождения, действовавший по заданию куратора из запрещённой в РФ украинской террористической организации. Мужчина был задержан при попытке выехать на территорию Украины.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, подозреваемого в госизмене. Как сообщили в ведомстве, по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение молодой человек собирал и передавал противнику информацию о дислокации объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов на территории региона.