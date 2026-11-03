Путин поручил привлечь наставников из высшей школы для начинающих учителей

Путин поручил привлечь наставников для начинающих учителей Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по развитию института наставничества в сфере общего и высшего образования. Документ подготовлен во исполнение указа главы государства «О дополнительных мерах поддержки учителей», подписанного 20 июля 2026 года.

Согласно тексту поручения, Минпросвещения совместно с Минобрнауки необходимо внести изменения в образовательные программы высшего педагогического образования. В процесс обучения студентов планируется включить обязательное освоение современных технологий наставничества, а также формирование практических навыков работы в молодежных и детско-взрослых коллективах.

Кроме того, ведомствам поставлена задача представить предложения по привлечению научно-педагогических работников профильных вузов к наставничеству над педагогами, впервые приступающими к профессиональной деятельности в школах.

Доклад по реализации поручений должен быть представлен до 1 сентября 2027 года. Ответственными за выполнение назначены министр просвещения Сергей Кравцов, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.