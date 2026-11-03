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НовостиОбщество3 ноября 2026 7:28

Развожаев: Севастополь остался без света после ночной атаки киевского режима

Губернатор Развожаев заявил, что опубликует информацию о возвращении к графикам, как только она будет известна
Людмила МИТРОХИНА
Развожаев: Севастополь остался без света после ночной атаки киевского режима

Развожаев: Севастополь остался без света после ночной атаки киевского режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Минувшей ночью энергетическая инфраструктура за пределами Севастополя была атакована. Об этом пишет «КП-Крым» со ссылкой на слова губернатора Михаила Развожаева.

«Работает оперативный штаб. Как только появится возможность определить хотя бы примерные сроки и порядок возвращения к графикам, информация сразу же будет опубликована», — говорится в официальном сообщении от губернатора.

Развожаев признал, что даже режим «2 через 6» сейчас невозможен из-за нехватки электроэнергии. Чиновник призвал жителей региона готовится к отключению света. Также он заявил, что электроснабжение региона зависит от поставок электроэнергии из соседних регионов. На текущий момент введены ограничения энергопотребления. До этого сообщалось, что в Севастополе планировалось сокращать периоды отключения света.