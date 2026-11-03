Впилась в лицо и оставила зубы под глазом: врачи во Владивостоке спасли лицо мальчика после атаки рыбы

Врачи во Владивостоке извлекли челюсть рыбы-иглы из лица семилетнего мальчика/ Фото: ККБ № 2

Челюстно-лицевые хирурги Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке успешно прооперировали семилетнего мальчика, пострадавшего в результате столкновения с рыбой-иглой во время семейного отдыха в Таиланде. Об этом сообщает «КП – Владивосток».

Рыба оставила глубокую рваную рану, при этом часть ее челюсти с мелкими зубами отломилась и застряла в мягких тканях. В зарубежной клинике мальчику лишь зашили внешнюю рану, после чего семья вернулась в Россию.

Сразу по прилете во Владивосток родители обратились к специалистам Краевой клинической больницы № 2. Компьютерная томография выявила, что двухсантиметровый фрагмент челюсти рыбы находится глубоко в тканях прямо под глазом.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Романчук и хирург Светлана Гуленкова провели извлечение инородного тела через уже имеющийся раневой канал, не сделав ни одного дополнительного надреза, чтобы избежать образования рубцов на лице ребенка. В настоящее время мальчик находится на этапе восстановления, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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