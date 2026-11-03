В Австралии начался скандал из-за жены российского посла: что произошло Фото ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Скандал в дипломатическом сообществе Австралии: супруги послов Украины, Италии и Эстонии вышли из Международного женского клуба Канберры (WIC) после того, как в него приняли Ирину Петракову, жену российского посла. Об этом сообщает Politico.

Президент клуба Сэнди Кейн объяснила, что Петракову приняли после юридического заключения: отказ из-за страны происхождения нарушил бы закон о борьбе с дискриминацией. Лиана Мирошниченко, жена украинского посла, написала членам клуба, что дело не в национальности, а в роли Петраковой как представителя России.

Посол ЕС в Австралии Лоуренс Мередит заявил, что в Брюсселе «глубоко разочарованы» таким решением. Канберрские дипломаты игнорируют Михаила Петракова и его жену с сентября 2025 года, когда генерал-губернатор Сэм Мостин принял его верительные грамоты.

Ранее СК России сообщил, что украинские боевики применяли боевые дроны австралийского производства для ударов по территории РФ. Также комплектующие для боевых БПЛА Украине поставляли и другие западные страны.