Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Виктория на Сейшелы с деловым заходом. Фото: MOD Russia/Global Look Press

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл в порт Виктория на Сейшелах в рамках делового захода. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Отмечается, что в рамках делового захода российские военные моряки посетили могилу своего соотечественника старшего судового врача Александра Крупенина и возложили венки и цветы.

Кроме того, добавили в ведомстве, в рамках этого же визита впервые пройдут совместные российско-сейшельские военно-морские учения антипиратской направленности.

Ранее фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Горшков» прибыл в порт Гаваны. С военного судна были произведены залпы в знак приветствия. Отмечалось, что прежде в порт зашел спасательный буксир «Николай Чикер». Вместе с тем ожидается также прибытие атомной подводной лодки «Казань» и танкера «Академик Пашин».