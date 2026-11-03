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НовостиПроисшествия3 ноября 2026 8:03

Чиновника в Гонконге отправили в тюрьму на 2,5 года за секс с 13-летней девочкой

Окружной суд Гонконга приговорил члена совета округа Юэнь за незаконную половую связь с несовершеннолетней
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Чиновника в Гонконге отправили в тюрьму на 2,5 года за секс с 13-летней девочкой

Чиновника в Гонконге отправили в тюрьму на 2,5 года за секс с 13-летней девочкой

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Окружной суд Гонконга приговорил 39-летнего члена совета округа Юэнь Лонг Сэя Чун-хинга к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за незаконную половую связь с несовершеннолетней. О решении суда пишет South China Morning Post.

Председательствующий судья Стэнли Чан Квонг-чи в ходе заседания отклонил доводы защиты о смягчающих обстоятельствах, согласно которым подсудимый и жертва в момент совершения преступления якобы были взаимно влюблены. Суд подчеркнул, что Сэй Чун-хинг полностью осознавал недопустимость сексуальных отношений с несовершеннолетними, когда в октябре 2010 года начал встречаться с 13-летней девочкой. На тот момент самому фигуранту исполнилось 23 года.

В своем вердикте судья отдельно отметил полное отсутствие у подсудимого раскаяния в содеянном, несмотря на его заявления о чувствах к потерпевшей, и назначил наказание в виде реального лишения свободы.

Ранее в США учительницу посадили на 30 лет за сексуальную связь с учениками. Женщину признали виновной в насилии над тремя подростками 16 и 17 лет.