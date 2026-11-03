Россияне и гражданин Казахстана покинут танкер Unity у берегов Индии. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Шесть россиян и один гражданин Казахстана из экипажа арестованного у берегов Индии танкера Unity сегодня, 3 ноября, покинут корабль. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Калькутте.

По данным диппредставительства, первые семь моряков — шестеро россиян и гражданин Египта — благополучно вернулись домов. Вторая группа из семи человек покидает судно сегодня. Ещё девять членов экипажа остаются на борту, где дожидаются новой команды.

Танкер Unity под флагом Камеруна был задержан в мае по решению суда индийского штата Орисса. Ограничения наложили из-за того, что судовладелец не расплатился за топливо и ремонт. На борту танкера находились 23 моряка, в том числе 20 граждан России, два гражданина Египта и один гражданин Казахстана.