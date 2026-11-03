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НовостиОбщество3 ноября 2026 8:07

ФАС в этом году возбудила 76 дел по рынку топлива

Более 50 регионов заключили соглашение по стабилизации цен на топливо
Людмила МИТРОХИНА
ФАС в этом году возбудила 76 дел по рынку топлива

ФАС в этом году возбудила 76 дел по рынку топлива

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В текущем году Федеральная антимонопольная служба инициировала 76 расследований и вынесла 109 предупреждений, касающихся рынка топлива. Об этом говорится в сообщении от антимонопольной службы.

«К настоящему времени в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений», — говорится в сообщении от ФАС

В более чем 50 регионах России при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) было подписано 146 соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливо, подчеркивает пресс-служба ФАС.

Нужно отметить, что ситуация с топливом в России стабилизировалась. Об этом неоднократно говорил вице-премьер Александр Новак. Во многих регионах очереди на заправках уменьшились или исчезли совсем.