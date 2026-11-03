Главу свердловского «Народного фронта» избили и ограбили в баре мать с сыном

Пострадавший Вадим Савин написал заявление в полицию Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемых в нападении на руководителя свердловского отделения «Народного фронта» Вадима Савина. Как стало известно «КП-Екатеринбург», инцидент произошёл в ночь на 2 ноября в баре «Молодость».

По предварительным данным, у общественника вспыхнул конфликт с 21-летним Владиславом Б., который пришёл в заведение с 40-летней матерью Марией. Молодой человек ударил Савина кулаком, а женщина подобрала выпавший из рук общественника iPhone 17 Pro Max.

По словам источника «КП-Екатеринбург», подозреваемых задержали по месту жительства — в частном секторе на улице Волгоградской. Они признались в содеянном и выдали полицейским похищенный смартфон. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабёж с применением насилия»). Владиславу и Марии грозит до семи лет лишения свободы.

Изначально о нападении в своих соцсетях сообщил сам глава регионального «Народного фронта».

– Не исключаю, что нападение может быть связано с моей профессиональной деятельностью, – предполагал Вадим Савин.

После этого комментарии по поводу произошедшего общественник не давал.