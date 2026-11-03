В Москве весь парк коммунальной техники перевели на зимний режим работы

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве всю коммунальную технику перевели на зимний режим работы.

«Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию», – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Напомним, за лето специалисты провели регламентное техническое обслуживание машин. В частности, заменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы. При этом позаботились и о текущем ремонте, устранив неисправности. Если требовалось, то выполняли в том числе капитальные работы.

Большинство коммунальных машин в столице используют круглый год. Пока не наступили холода, установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику.

Кроме того, заранее обеспечили расконсервацию техники, которая работает на улицах города только зимой. Сюда входят линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

Как и в прошлые годы, на особо опасных участках МКАД и в Новой Москве будут круглосуточно дежурить тягачи.