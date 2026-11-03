Лукашенко заявил, что Запад не понимает масштаб конфликта, который провоцирует

Лукашенко: Запад не понимает масштаб конфликта, который провоцирует Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОБСЕ отметил, что страны Запада, преимущественно Европы, не осознают масштаб конфликта, к которому готовятся. Он призвал руководство организации вернуться к своим прямым обязанностям, так как системы сдерживания полностью утратили свою силу.

По словам белорусского лидера, западники готовятся воевать с Россией, не понимая, что Москва в их отношении будет действовать абсолютно не так, как на Украине. Более того, за РФ стоят и её союзники, и бороться с глобалистами в одиночку российской армии не придётся, уверен Лукашенко.

В этой связи многие организации и процессы, которые были направлены на сдерживание вооружённых конфликтов и летальные вооружения уже утратили свою силу, и той же ОБСЕ необходимо заниматься организацией безопасности в регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу 3 ноября. Генсек впервые посещает страну в рамках IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.