Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 ноября 2026 8:24

Лукашенко заявил, что Запад не понимает масштаб конфликта, который провоцирует

Лукашенко призвал ОБСЕ вернуться к своим прямым обязанностям
Сергей КУДРИН
Лукашенко: Запад не понимает масштаб конфликта, который провоцирует

Лукашенко: Запад не понимает масштаб конфликта, который провоцирует

Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОБСЕ отметил, что страны Запада, преимущественно Европы, не осознают масштаб конфликта, к которому готовятся. Он призвал руководство организации вернуться к своим прямым обязанностям, так как системы сдерживания полностью утратили свою силу.

По словам белорусского лидера, западники готовятся воевать с Россией, не понимая, что Москва в их отношении будет действовать абсолютно не так, как на Украине. Более того, за РФ стоят и её союзники, и бороться с глобалистами в одиночку российской армии не придётся, уверен Лукашенко.

В этой связи многие организации и процессы, которые были направлены на сдерживание вооружённых конфликтов и летальные вооружения уже утратили свою силу, и той же ОБСЕ необходимо заниматься организацией безопасности в регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу 3 ноября. Генсек впервые посещает страну в рамках IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.