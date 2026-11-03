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НовостиПолитика3 ноября 2026 8:24

Захарова: РФ будет следить за исполнением Латвией обязательств во главе СБ ООН

Захарова указала, что Латвия хочет использовать председательство в Совбезе ООН ради собственных интересов
Семен ЗИМИН
Захарова: РФ будет следить за исполнением Латвией обязательств во главе СБ ООН Фото: МИД

Захарова: РФ будет следить за исполнением Латвией обязательств во главе СБ ООН Фото: МИД

Россия будет пристально наблюдать за тем, как Латвия справляется с обязанностями председателя Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начало «вахты» балтийской республики в главном органе всемирной организации.

Дипломат не стала скрывать скепсиса: по её словам, в Москве не питают иллюзий насчёт того, что Рига будет придерживаться непредвзятых подходов. Уже первые заявления латвийских представителей о приоритетах на этом посту, включая намерение держать в фокусе украинский кризис, показали — Латвия хочет использовать Совет Безопасности для продвижения собственных эгоистичных интересов.

Захарова подчеркнула, что подобный настрой вызывает у российской стороны серьёзные вопросы.

Тема реформы ООН всплывала и раньше. Президент России Владимир Путин говорил, что Москва поддерживает идею справедливого обновления Организации Объединённых Наций. Правда, по его словам, такая реформа невозможна без внутреннего консенсуса, а добиться его сейчас крайне непросто.