Захарова: РФ будет следить за исполнением Латвией обязательств во главе СБ ООН Фото: МИД

Россия будет пристально наблюдать за тем, как Латвия справляется с обязанностями председателя Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начало «вахты» балтийской республики в главном органе всемирной организации.

Дипломат не стала скрывать скепсиса: по её словам, в Москве не питают иллюзий насчёт того, что Рига будет придерживаться непредвзятых подходов. Уже первые заявления латвийских представителей о приоритетах на этом посту, включая намерение держать в фокусе украинский кризис, показали — Латвия хочет использовать Совет Безопасности для продвижения собственных эгоистичных интересов.

Захарова подчеркнула, что подобный настрой вызывает у российской стороны серьёзные вопросы.

Тема реформы ООН всплывала и раньше. Президент России Владимир Путин говорил, что Москва поддерживает идею справедливого обновления Организации Объединённых Наций. Правда, по его словам, такая реформа невозможна без внутреннего консенсуса, а добиться его сейчас крайне непросто.