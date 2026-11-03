Пережившая смертную казнь Пайк подала в суд из-за условий содержания в тюрьме Фото: REUTERS.

Американка Криста Пайк, пережившая процедуру смертной казни, обратилась в судебные инстанции с жалобой на действия администрации исправительного центра. Об этом говорится в тексте жалобы заключенной, направленной в суд штата Теннесси.

В своей жалобе Пайк указала, что после возвращения из медицинского учреждения ее заставили вручную убирать душевую кабину, кишащую тараканами. По словам адвокатов, это создает прямой риск занесения инфекций и получения новых травм с учетом ее тяжелого физического состояния.

После выписки из больницы 9 октября осужденную поместили в бессрочную одиночную камеру тюремного лазарета, полностью лишив права на прогулки, работу, посещение религиозных служб и любые контакты с другими заключенными.

При этом, как утверждает защита, в результате неудачной казни Пайк получила тяжелые ожоги, повреждения вен и поражение нервов, с трудом двигает руками и не способна самостоятельно защитить себя. Адвокаты требуют от суда обязать тюремные власти прекратить изоляцию и перевести ее в безопасный сектор.

Напомним, 30 сентября Пайк собирались казнить за убийство одноклассницы, совершенное в 1995 году. Она должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в Теннесси. Однако после введения двух доз смертельного препарата осужденная осталась жива. В результате губернатор штата Билл Ли распорядился провести официальное расследование и отменил запланированную на 2026 год другую казнь.