Песков: ведется работа по организации встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Ведутся работы по подготовке встречи президента России Владимира Путина, главы КНР Си Цзиньпина и лидера Белого дома Дональда Трампа на саммите АТЭС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работа по организации такой встречи уже ведётся», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете Financial Times. Кроме того, издание пишет, что все стороны встречи продолжают вести серьезные переговоры касательно организации мероприятия. Однако подробности не раскрываются.

Ранее KP.RU рассказал, что лидеры трех государств планируют встречу в Китае на саммите АТЭС. Не исключено, что во время встречи будет обсуждаться украинский конфликт. Более того, политики обсудят взаимовыгодное партнерство между своими странами.