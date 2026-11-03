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НовостиОбщество3 ноября 2026 8:30

ВЦИОМ: У 78% россиян есть друзья другой национальности

Почти у 4 из 5 россиян есть постоянные контакты с представителями других народов
Авторы (2):
Сергей КУДРИН
Сергей ЧИКОВ

Большинство россиян (более половины) ежедневно общаются с людьми других национальностей, и у многих (78%) есть друзья из других этнических групп. Это способствует более спокойному восприятию национальных различий, сообщает ВЦИОМ.

Согласно данным исследования ВЦИОМ, во всех возрастных группах преобладает одобрительное или нейтральное отношение к межнациональным бракам близких родственников. За 6 лет доля поддерживающих такие браки увеличилась на 10 п. п. (с 21% до 31%).

Россияне считают, что их объединяет общая территория, гражданство, история, любовь к Родине, русский язык, культура и традиции. Особенно важна роль русского языка: более 90% жителей считают, что он создаёт общее культурное пространство и не угрожает самобытности.

Укрепление межнационального единства требует привычки замечать друг друга и готовности к совместным проектам и взаимопомощи.

Ранее KP.RU сообщил, что большинство россиян (75%) заинтересованы в изучении истории и культуры народов России. Лишь 21% опрошенных высказались против.