ВЦИОМ: У 78% россиян есть друзья другой национальности

Большинство россиян (более половины) ежедневно общаются с людьми других национальностей, и у многих (78%) есть друзья из других этнических групп. Это способствует более спокойному восприятию национальных различий, сообщает ВЦИОМ.

Согласно данным исследования ВЦИОМ, во всех возрастных группах преобладает одобрительное или нейтральное отношение к межнациональным бракам близких родственников. За 6 лет доля поддерживающих такие браки увеличилась на 10 п. п. (с 21% до 31%).

Россияне считают, что их объединяет общая территория, гражданство, история, любовь к Родине, русский язык, культура и традиции. Особенно важна роль русского языка: более 90% жителей считают, что он создаёт общее культурное пространство и не угрожает самобытности.

Укрепление межнационального единства требует привычки замечать друг друга и готовности к совместным проектам и взаимопомощи.

Ранее KP.RU сообщил, что большинство россиян (75%) заинтересованы в изучении истории и культуры народов России. Лишь 21% опрошенных высказались против.