Белоусов: стратегическое партнерство России и КНР достигло высокого уровня Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры в Китае с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Шэнминем. О деталях встречи сообщил Telegram-канал Минобороны России. Главный тезис, который озвучил глава российского военного ведомства: стратегическое партнерство Москвы и Пекина вышло на беспрецедентно высокий уровень.

По словам Белоусова, фундамент этих отношений держится на личных контактах Владимира Путина и Си Цзиньпина. Именно они задают тон всему взаимодействию двух стран, и военная сфера здесь не исключение.

Чжан Шэнминь в ответ подчеркнул: лидеры России и Китая уже обозначили новые стратегические направления развития отношений. А нынешняя встреча — это практический шаг к выполнению достигнутых договоренностей. Генерал-полковник также выразил уверенность, что дружба и сотрудничество армий двух государств будут только крепнуть.

Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин уже высказывался на эту тему. Тогда он отметил, что связи с Китаем развиваются успешно и динамично. При этом российский лидер особо подчеркнул: они не направлены против кого бы то ни было.