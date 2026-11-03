Истязавшие 12-летнего мальчика мать и отчим отправятся в колонию

Суд в Кузбассе вынес приговор матери и отчиму, истязавшим 12-летнего мальчика. Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В Кузбассе 44-летняя мать и ее 40-летний сожитель услышали приговор, которые им назначили за систематические истязания 12-летнего Кирилла Чирина. Они собрали целый «букет» статей УК: от истязаний до преступлений, связанных с наркотиками. Причем об ужасе, творящемся в отношении ребенка, стало известно только тогда, когда в 2024 году мальчик сбежал из дома. Об этом сообщает «КП - Кузбасс».

Выяснилось, что взрослые издевались над ребенком больше трех лет. Заставляли спать на холоде, избивали, угрожали убийством. В феврале 2024 года действия мужчины привели к причинению ребенку тяжкого вреда здоровью.

Мужчине суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы, женщине - 13 лет.

Ранее в Екатеринбурге рассмотрели дело 28-летнего жителя Первоуральска Ивана Бекурина, которого обвинили в убийстве двухлетней дочери его сожительницы. Помимо обвинения в убийстве, ему также вменяют истязание и незаконное лишение свободы.