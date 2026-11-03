Лиза Моряк и Сарик Андреасян впервые показали сына: мальчика назвали редким именем

Лиза Моряк и Сарик Андреасян. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Актриса Лиза Моряк стала многодетной матерью и раскрыла имя сына, которого родила от режиссера Сарика Адреасяна. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«С непередаваемой радостью и огромной любовью спешим поделиться с вами самым сокровенным — нашего сына мы назвали Эдмон, и сегодня ему два месяца! Мы наконец-то готовы познакомить вас с ним», — резюмировала звезда экрана, продемонстрировав милую фотографию ребенка.

Моряк отметила, что она с мужем долго выбирала имя. Хотелось, чтобы оно было одновременно глубокое и нежное. Также актриса поделилась своими ощущениями, она заметила, что ей нравится быть в роли многодетной матери.

Ранее KP.RU рассказал, что Моряк в третий раз стала мамой 3 сентября. И уже через три недели она смогла выйти в свет и продемонстрировать цветущий вид и прекрасную фигуру.