Лукашенко назвал позором захват Мадуро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро, назвав это позором. Заявление прозвучало на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По мнению Лукашенко, мир переживает передел, и движут им борьба за ресурсы и безответственная конкуренция. Он поблагодарил Дональда Трампа за наглядную демонстрацию этого, приведя в пример Венесуэлу и похищение её президента. Лукашенко выразил уверенность, что все вопросы, включая нефтяные, можно было уладить без «всякой этой дури» и без похищения главы государства.

В ночь на 3 января США нанесли серию ударов по целям на территории Венесуэлы, после чего спецназ захватил президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января супруги предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк — им инкриминируют причастность к наркоторговле. Вину Мадуро и его супруга не признали.

На этом фоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро и Силии Флорес. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва также требует не допускать повторения подобных инцидентов.