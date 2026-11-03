Следователь Давыдкова: «Подростков обманом втягивают в поджоги полиции»

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.
Заместитель руководителя 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области Анна Давыдкова в интервью КП-Новосибирск рассказала, как украинские спецслужбы вербуют подростков для терактов и диверсий.
По ее словам, чаще всего подростки совершают поджоги отделов полиции и служебных автомобилей. Знакомство начинается в мессенджерах с «девочкой», которая под разными предлогами присылает фишинговую ссылку. После перехода с подростком связывается неизвестный, представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что аккаунт на «Госуслугах» взломан, а данные переданы украинским спецслужбам. Затем предлагают «искупить вину» и помочь государству.
Подростка отправляют в другой город, где он покупает продукты и бензин якобы для спецназа в засаде, а затем поджигает здание или полицейскую машину. Все действия он снимает на видео. Когда цель достигнута, куратор сообщает об обмане и смеется над ним.
— Никакой сотрудник правоохранительных органов не предлагает полететь в другой город и оказать какое-либо содействие органам государственной власти и правоохранительным органам, — подчеркнула Давыдкова.
Давыдкова подчеркнула: если вовремя остановиться и обратиться в правоохранительные органы, ответственности не будет.
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