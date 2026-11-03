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НовостиВ мире3 ноября 2026 9:20

The Guardian: европейским военным на Украине позволят атаковать ВС РФ

Европейским военным на Украине разрешат атаковать ВС РФ
Анастасия СУТОРМИНА
The Guardian: европейским военным на Украине позволят атаковать ВС РФ. Фото: IMAGO/Ayman Alahmed/Global Look Press

The Guardian: европейским военным на Украине позволят атаковать ВС РФ. Фото: IMAGO/Ayman Alahmed/Global Look Press

В случае потенциального размещения европейских военных на территории Украины им будет позволено атаковать российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на западным чиновников сообщает The Guardian.

Отмечается, что состоять иностранный контингент на Украине будет из британских и европейских военных. При этом рассчитывать на системы или технологии США не будут.

«Очевидно, что мы защитим свои силы», - заявил источник издания.

Напомним, в России не раз повторяли, что присутствие натовских военных на Украине не допустимо. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что в случае, если вооруженные силы Североатлантического альянса появятся на Украине, они станут законными целями для ВС РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что, заявляя о возможности отправки войск НАТО на Украину, европейцы явно не думают о возможных последствиях и посоветовал допускающим такие идеи «голову употреблять на более безопасные и более рациональные для Европы мысли».