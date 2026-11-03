Пропавший в Паттайе массажист из Томска нашелся живым Фото: Елена Белоусова.

История с исчезновением массажиста из Томска на популярном таиландском курорте Паттайя благополучно завершилась. Мужчина, потерявшийся в толпе во время прогулки с супругой, вышел на связь. Об этом сообщает «КП-Томск».

Как сообщила супруга туриста изданию «Комсомольская правда», поиски увенчались успехом. Спустя некоторое время мужчина нашелся. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, инцидент произошел во время отдыха пары на знаменитой улице Уокинг-стрит. В плотном потоке туристов супруги потерялись, после чего мужчина не вернулся в арендованный отель. Обеспокоенная жена незамедлительно обратилась за помощью в местную полицию и к журналистам. По словам женщины, у мужа при себе не было денег.