Ирина Аллегрова продала подаренную Лужковым квартиру-«шубохранилище» в Москве: певице пришлось сделать скидку

Ирина Аллегрова продала подаренную Юрием Лужковым квартиру за 75 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Народная артистка России Ирина Аллегрова продала квартиру на Нахимовском проспекте в Москве за 75 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, недвижимость площадью свыше 150 квадратных метров, ранее подаренную певице бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, артистка последние несколько лет использовала преимущественно как хранилище для верхней одежды.

Продажа объекта затянулась более чем на год из-за серьезных юридических и технических проблем. Изначально объект представлял собой две отдельные квартиры в панельном доме, которые певица объединила в единое пространство. В процессе ремонта были допущены грубые нарушения: кухню переносом «мокрых зон» разместили на месте спальни, а спальню обустроили на месте кухни, что привело к расхождению фактической планировки с технической документацией.

По оценкам экспертов рынка недвижимости, рыночная стоимость аналогичных объектов начинается от 88 млн рублей, однако из-за риска административной ответственности и угрозы судебных предписаний вернуть жилье в исходное состояние квартиру пришлось продать с существенной уценкой. Кроме того, потенциальных покупателей не привлекали ни элитная итальянская мебель, ни дизайнерская отделка, поскольку интерьер заметно устарел.

Ранее Аллегрова решила променять квартиру в Майами на виллу в деревне русских олигархов.