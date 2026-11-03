Сергей Лавров, глава МИД РФ Фото: Евгения ГУСЕВА.

Глава российского МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны с Европой. Но если такой конфликт случится, то он будет очень коротким. На Международной конференции в Минске российский дипломат напомнил о предупреждении президента РФ Владимира Путина.

«Президент Путин многократно за последнее время повторял, что мы не хотим, не планируем какую бы то ни было войну с Европой. Но если Европа, как она грозится, сама готовится к войне и начнет ее, то мы к этой войне готовы, но она будет другой и очень короткой», — резюмировал Лавров в своем докладе.

Приглашая партнеров к сотрудничеству по евразийской архитектуре, Россия не закрывает дверь для Запада. Москва готова взаимодействовать с теми, кто откажется от враждебных намерений и будет настроен на согласование интересов, подчеркнул глава российского МИД.

Ранее KP.RU передало мнение Кремля по этому вопросу. Там подчеркивали, что Россия никогда никому не угрожала, в том числе и Европе. Однако позиция ЕС затрудняет стремление к миру.