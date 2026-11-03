Песков: эффективность российской ПВО выросла, но полностью застраховаться нельзя Фото: REUTERS.

Эффективность прикрытия российских энергообъектов за последнее время заметно подросла, однако гарантировать абсолютную неуязвимость невозможно. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Принимаются с нашей стороны энергичные меры по минимизации последствий этих ударов», — уточнил представитель Кремля.

Атаки украинских сил на энергетическую инфраструктуру страны, по словам Пескова, не прекращаются. Именно поэтому власти держат тему защиты объектов в поле зрения и продолжают наращивать возможности ПВО.

Ранее пресс-секретарь президента отреагировал на инициативу отечественного бизнеса — профинансировать разработку новых систем противовоздушной обороны для промышленных площадок. Песков отметил, что предметно такой вопрос пока не обсуждался, но подчеркнул: это прямая зона ответственности кабинета министров.