В Кремле посоветовали, что делать тем, кто не хочет сражаться за киевский режим Фото: REUTERS.

Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, могут сдаться в плен ВС РФ. Такое мнение высказали в Кремле.

«Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, они могут сдаваться в плен нашим военным. Об этом мы говорим уже на протяжении достаточно длительного времени», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Напомним, Россия всегда гарантировала сохранение жизни для тех, кто отказался сражаться за киевскую хунту и хочет мирной жизни. Многие ВСУшники, которые попали в плен к РФ, отмечают человеческое отношение. Причем для многих оно оказалось лучше, чем в рядах украинской армии. Однако есть и те боевики ВСУ, которые, попадая в плен, начинают врать о мобилизации на Украине.