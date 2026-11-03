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НовостиПолитика3 ноября 2026 9:40

В Кремле посоветовали, что делать тем, кто не хочет сражаться за киевский режим

Песков: кто не хочет сражаться за Киев, может сдаваться в плен
Людмила МИТРОХИНА
В Кремле посоветовали, что делать тем, кто не хочет сражаться за киевский режим

В Кремле посоветовали, что делать тем, кто не хочет сражаться за киевский режим

Фото: REUTERS.

Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, могут сдаться в плен ВС РФ. Такое мнение высказали в Кремле.

«Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, они могут сдаваться в плен нашим военным. Об этом мы говорим уже на протяжении достаточно длительного времени», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Напомним, Россия всегда гарантировала сохранение жизни для тех, кто отказался сражаться за киевскую хунту и хочет мирной жизни. Многие ВСУшники, которые попали в плен к РФ, отмечают человеческое отношение. Причем для многих оно оказалось лучше, чем в рядах украинской армии. Однако есть и те боевики ВСУ, которые, попадая в плен, начинают врать о мобилизации на Украине.