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НовостиПолитика3 ноября 2026 9:41

Песков заявил о серьезных проблемах ВСУ с личным составом и мобилизацией

Специалисты считают, что объем проблем с личным составом ВСУ будет только возрастать, заявил Песков
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Киевский режим испытывает серьезные сложности с личным составом Вооружённых сил Украины. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, проблема Киева связана с нехваткой людей для мобилизации, большим числом дезертиров и тяжёлораненых. Он отметил, что специалисты считают, что объем проблем с личным составом ВСУ будет только возрастать.

Ситуация с комплектованием украинской армии остается одной из наиболее острых для Киева. Ранее неоднократно сообщалось о сложностях с набором новых военнослужащих в ВСУ. Действия сотрудников военкоматов регулярно приводят к скандалам и протестам. Украинцы призывного возраста пытаются всячески уклоняться от исполнения воинской обязанности. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мобилизацию на Украине продолжением любимой детской игры Зеленского в мясорубку.