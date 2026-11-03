Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Киевский режим испытывает серьезные сложности с личным составом Вооружённых сил Украины. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, проблема Киева связана с нехваткой людей для мобилизации, большим числом дезертиров и тяжёлораненых. Он отметил, что специалисты считают, что объем проблем с личным составом ВСУ будет только возрастать.

Ситуация с комплектованием украинской армии остается одной из наиболее острых для Киева. Ранее неоднократно сообщалось о сложностях с набором новых военнослужащих в ВСУ. Действия сотрудников военкоматов регулярно приводят к скандалам и протестам. Украинцы призывного возраста пытаются всячески уклоняться от исполнения воинской обязанности. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мобилизацию на Украине продолжением любимой детской игры Зеленского в мясорубку.