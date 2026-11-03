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НовостиОбщество3 ноября 2026 9:42

Песков: власти России решат проблемы с сертификатами для жителей Курской области

Песков заявил, что российские власти урегулируют правовой пробел, возникший при оформлении жилищных сертификатов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: власти России решат проблемы с сертификатами для жителей Курской области

Песков: власти России решат проблемы с сертификатами для жителей Курской области

Фото: REUTERS.

Российские власти оперативно урегулируют правовой пробел, возникший при оформлении жилищных сертификатов для жителей Курской области, пострадавших в результате противоправных действий ВСУ на приграничных территориях. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что возникшая нормативная неопределенность, с которой столкнулись граждане при получении мер государственной поддержки и выплат на приобретение нового жилья, находится на контроле у руководства страны и будет устранена в ближайшее время.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что более 100 тысяч жителей Курской области, потерявших жилье из-за вторжения украинских войск, получат дополнительные выплаты в размере около 40 млрд рублей. Ранее президент России Владимир Путин предложил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч этим гражданам.