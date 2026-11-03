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НовостиВ мире3 ноября 2026 9:57

Disney хочет уволить тысячи сотрудников: расходы сократят на 20%

Disney планирует уволить тысячи сотрудников ради снижения расходов
Семен ЗИМИН
Disney хочет уволить тысячи сотрудников: расходы сократят на 20%

Disney хочет уволить тысячи сотрудников: расходы сократят на 20%

Фото: EAST NEWS.

Компания Walt Disney Co. всерьёз взялась за экономию: готовятся уволить тысячи сотрудников, чтобы снизить ежегодные расходы сразу на 20%. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их данным, сэкономить удастся не только на персонале, но и на других статьях затрат.

Сильнее всего кадровый удар почувствуют телеканалы, тематические парки и киностудия. При этом гендиректор Джош Д’Амаро не собирается просто складывать сэкономленные деньги в сейф: часть средств направят на развитие технологий, выпуск контента, а также на поддержку круизного бизнеса и парков.

Disney и раньше не стеснялась в средствах экономить: за последние годы затраты урезали на миллиарды долларов, а тысячи рабочих мест уже упразднили. К концу прошлого финансового года по всему миру в компании числилось 231 тыс. сотрудников.

Причём такая тенденция характерна не только для «мышиного дома». По данным Bloomberg, штат сокращают и другие медиагиганты, включая Netflix, Sony Pictures Entertainment, а также подразделения Paramount и Warner Bros. Причина проста: доходы от традиционного телевидения падают, а рост числа подписчиков стриминговых сервисов замедлился.

Похожие процессы идут и в технологическом секторе. Ранее Microsoft предложила примерно 60 тысячам сотрудников добровольно уволиться с финансовой поддержкой. Программа, о которой сообщает Business Insider со ссылкой на служебную записку корпорации, должна помочь сократить расходы и изменить структуру штата без принудительных увольнений.