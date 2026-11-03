В Польше задержали 15-летнего украинца, грозившего взорвать здание в Варшаве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Полицейские из Мокотова задержали 15-летнего подростка, угрожавшего подложить взрывчатку в компанию в Варшаве за 300 тыс. злотых (более 6 млн рублей — прим. ред.). Инцидент произошел в Вильнюсе несколько дней назад. Об этом пишет издание rmf24.

"Собранные материалы указывают на подозрение в совершении преступного деяния, соответствующего разбойному вымогательству, в сочетании с вызовом ложной тревоги, а также направлением угроз в связи с национальной принадлежностью”, — отмечают в публикации.

В связи с возрастом задержанного дело взял на себя суд по семейным делам. Он принял решение о размещении подростка в районном учебном центре.

Ранее KP.RU рассказал, что в Польше задержали украинца. Отмечается, что он владел крупной преступной сетью. Полицейские обвиняют задержанного в создании ОПГ.