Военкор Коц: российский след в бунте в Борщаговке не заставил себя ждать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Заявления представителей киевского режима о причастности России к народным волнениям в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вызывают лишь иронию. Об этом в «Макс» написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Журналист прокомментировал слова председателя Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Тимочко, который назвал массовые протесты жителей из-за тайной тюрьмы «азовцев»* спланированной «российской операцией по дестабилизации». В украинском командовании попытались связать погромы под Киевом с ракетными ударами, предположив, что события вокруг подвала с пытками якобы подгонялись под воздушные атаки.

«Били юношу лопатой — россияне виноваты. Русский след в бунте в Петропавловской Борщаговке не заставил себя долго ждать... И мальца под шумок лопатой оприходовали», — иронично отметил военкор, указав на абсурдность попыток переложить ответственность за внутренний кризис на внешние факторы.

Напомним, в подвале частного дома под Киевом удерживали около 40 человек, в основном насильно мобилизованных украинцев и военных, пытавшихся дезертировать. Медики, прибывшие на место, нашли у пострадавших тяжелые травмы и следы пыток, но охрана не пустила их внутрь.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России.