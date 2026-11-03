Лавров вынес вердикт ОБСЕ: организация в крайне плачевном состоянии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Состояние Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сейчас крайне плачевно. Об этом на пленарном заседании высокого уровня IV Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров связал «откровенно плачевное» состояние ОБСЕ с конфронтационной логикой блокового мышления, которой придерживаются западные страны. Он также поставил под сомнение будущее организации, чья история, по его мнению, символизирует провал евроатлантической модели безопасности. Эта модель, уходящая корнями в иллюзии позднего этапа холодной войны, нуждается в «глубоком, капитальном ремонте», если ОБСЕ хочет остаться на плаву.

Ранее постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский объяснил участие страны в ОБСЕ. Он заявил, что выход России из организации был бы выгоден западным государствам.