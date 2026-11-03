Снег и опасные хищники: почему поиски Усольцевых отложили до следующего года

СК: поиски Усольцевых не будут проводиться до конца года из-за снега и медведей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых в районе Кутурчинского Белогорья. Уголовное дело не приостановлено, а поисковые мероприятия на местности временно отложены до следующего года из-за погодных условий и активности диких животных. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Яна Сырымбетова.

«По делам об убийстве, предусмотренным ч. 2 ст. 105 УК РФ, срок давности составляет 15 лет, однако вопрос о его применении решает суд. Поэтому истечение указанного срока само по себе не означает автоматического прекращения дела», — пояснила она, подчеркнув, что решение принимается о провращении расследования принимается с учётом обстоятельств конкретного дела.

При этом активные поисковые работы в тайге приостановлены до конца текущего года. Причиной стали выпавший в горном массиве снег и высокий риск нападения медведей, фиксируемый на территории региона. Выезд поисковых групп в Кутурчинское Белогорье в настоящее время признан небезопасным.

Напомним, председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил о временном прекращении поисков из-за диких медведей. По его словам, звери вели себя настолько активно, что волонтёры не смогли выполнить ряд намеченных процедур.