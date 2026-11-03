Путин присудил премию президента РФ главе Фонда гуманитарных проектов Есину Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии за вклад в укрепление единства российской нации. Лауреатом 2026 года стал Иван Есин, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2026 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Есину Ивану Владимировичу, управляющему директору Фонда гуманитарных проектов», — говорится в документе.

Это не единственный указ Путина о награждении за последнее время. Ранее президент присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову.

Платонов представляет отряд Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В августе 2025 года он отправился на Международную космическую станцию в составе миссии Crew-11 на американском корабле Crew Dragon.