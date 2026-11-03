В Татарстане ежегодно увеличивается количество миллиардеров Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Татарстане по итогам 2025 года насчитали 43 человека с доходом более одного миллиарда рублей в год. Об этом на брифинге сообщил руководитель регионального управления ФНС Марат Сафиуллин.

Как пишет "КП-Казань", число таких налогоплательщиков растет ежегодно: в 2023 году их было 30, в 2024-м — 39. Таким образом, за два года показатель увеличился на 13 человек, или примерно на 43%.

За последний год список пополнился четырьмя жителями республики. Сафиуллин также отметил, что все налогоплательщики с миллиардными доходами перечисляют налоги в установленные законом сроки. Речь идет именно о годовом доходе свыше миллиарда рублей, а не об общей стоимости имущества или активов этих людей.

Ранее KP.RU писал, что в первом полугодии 2026 года доходы свыше 100 тысяч рублей в месяц получал каждый пятый россиянин. Доля таких граждан достигла 21,1%, тогда как годом ранее она была на 3,7 процентного пункта ниже.