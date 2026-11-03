Стадо верблюдов заблокировало Старый мост и железнодорожные пути в Астрахани Фото: из соцсетей.

В Астрахани в ночь на вторник, 3 ноября, произошло необычное происшествие. Стадо из девяти верблюдов вышло на Старый мост через Волгу и перекрыло движение как автомобилей, так и поездов. Об этом сообщили в пресс-службах УМВД России по Астраханской области и Приволжской железной дороги.

Инцидент произошел в период с 01:20 до 04:00 по местному времени. Животные вышли прямо на проезжую часть моста и заблокировали железнодорожный перегон между станциями Трусово и Кутум.

Для предотвращения ДТП и заторов на место прибыли три экипажа ДПС, которые перекрыли мост и организовали реверсивное движение. Из-за нахождения стада на путях на 58 минут был задержан пассажирский поезд № 85 сообщением Дербент — Москва.

Покинув переправу, верблюды направились в жилые кварталы. Утром животных замечали во дворах многоэтажек в разных частях города. В региональном УМВД уточнили, что личность владельца сбежавших верблюдов уже предварительно установлена. Полицейские ожидают его для дачи официальных объяснений и оценки причиненного транспортной инфраструктуре ущерба.

Как писал сайт KP.RU, на фоне произошедшего эксперты напомнили, что при встрече с крупным испуганным животным в городе не следует приближаться к нему ближе чем на 10–15 метров, пытаться покормить с рук или делать резкие движения.