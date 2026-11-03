В России хотят изменить правила ПДД для электросамокатов: некоторым придётся получать права Фото: Евгения ГУСЕВА.

Министерство транспорта России выступило с инициативой изменить правила дорожного движения и приравнять мощные электросамокаты и электровелосипеды к мопедам. Речь идёт о моделях с двигателями мощностью более 250 Вт, но менее 4 кВт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Если предложение примут, для управления таким электротранспортом понадобятся водительские права категории М. Соответствующие положения Минтранс предлагает закрепить в ПДД. Новые правила должны чётко разделить электросамокаты, мопеды и другие виды транспорта.

Отдельно ведомство намерено уточнить, какие устройства относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). В эту категорию войдут электросамокаты и электровелосипеды с конструктивной скоростью не выше 25 км/ч и мощностью двигателя свыше 0,1 кВт, но не более 0,25 кВт.

Ранее Следственный комитет России также выступил за ужесточение правил для пользователей СИМ. В ведомстве предложили распространить на них статус водителей, а значит, допускать к управлению только при наличии водительского удостоверения.