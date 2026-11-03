Лавров выразил надежду на скорую встречу в формате «3+3»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА.

Москва рассчитывает на скорое проведение очередной встречи в формате «3+3» с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Ирана и Турции. Об этом на пленарном заседании высокого уровня IV Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, участники платформы договорились продвигать объединительную повестку дня, и Москва рассчитывает на скорую очередную встречу в этом формате.

Идею запуска шестистороннего формата для обсуждения сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке в конце 2020 года выдвинули президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Первое заседание формата на уровне заместителей глав МИД прошло в Москве в декабре 2021 года. В октябре 2023 года в Тегеране состоялась первая встреча на уровне министров иностранных дел, а последняя на сегодняшний день встреча прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле.

Ранее в МИД сообщили о планах России и Ирана реализовать инфраструктурные проекты в регионе Южного Кавказа.