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НовостиПолитика3 ноября 2026 10:29

Лавров выразил надежду на скорую встречу в формате «3+3»

Участники формате «3+3» договорились продвигать объединительную повестку дня, заявил Лавров
Мария СПИРИДОНОВА
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Москва рассчитывает на скорое проведение очередной встречи в формате «3+3» с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Ирана и Турции. Об этом на пленарном заседании высокого уровня IV Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, участники платформы договорились продвигать объединительную повестку дня, и Москва рассчитывает на скорую очередную встречу в этом формате.

Идею запуска шестистороннего формата для обсуждения сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке в конце 2020 года выдвинули президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Первое заседание формата на уровне заместителей глав МИД прошло в Москве в декабре 2021 года. В октябре 2023 года в Тегеране состоялась первая встреча на уровне министров иностранных дел, а последняя на сегодняшний день встреча прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле.

Ранее в МИД сообщили о планах России и Ирана реализовать инфраструктурные проекты в регионе Южного Кавказа.