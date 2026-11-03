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НовостиПолитика3 ноября 2026 10:32

Лавров: первая встреча по хартии евразийской безопасности пройдет в Минске

Вторые переговоры по подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности состоятся весной 2027 года в России
Анна АДАМАЙТЕС
Лавров: первая встреча по хартии евразийской безопасности пройдет в Минске

Лавров: первая встреча по хартии евразийской безопасности пройдет в Минске

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Первая встреча экспертной группы по подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке состоится в Минске до конца 2026 года, вторая пройдет весной 2027 года в России, заявил 3 ноября, во вторник, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как рассказал журналистам глава Министерства иностранных дел России, эти встречи станут главной составляющей нынешнего этапа работы над евразийской безопасностью.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Белоруссия в сентябре дали старт подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. К инициативе также присоединились страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Лавров назвал конференцию по евразийской безопасности в белорусской столице 3-4 ноября весьма и весьма важным мероприятием.

Президент Владимир Путин, рассказывая о начале практической работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности в XXI веке, подчеркнул, что странам континента необходимо укреплять взаимодействие и защищать общее пространство от глобальных рисков.