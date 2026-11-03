В ТюмГУ разработали требования для новых программ аспирантуры

Фото: пресс-служба ТюмГУ

В Тюменском государственном университете теперь есть программы производственной аспирантуры. Их организовали в рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования. В этом году впервые прошел прием обучающихся на программы «Механика жидкости, газа и плазмы» и «Нефтехимия». Эта работа ведется в сотрудничестве с индустриальными партнерами – в пилотном проекте участвуют ООО «СИБУР-Инновации», ПАО «НК «Роснефть», НОВАТЭК, ООО «Тюменский институт нефти и газа», «Газпром нефть».

– В нашем понимании выпускник аспирантуры – своего рода мост между академической наукой и производством, – сказал и.о. ректора ТюмГУ Евгений Голубев. – Высокий конкурс на программы производственной аспирантуры ТюмГУ и то, что все поступившие – представители индустрии, – лучшее доказательство зрелости этого подхода. Мы даем аспирантам инструменты, чтобы они могли решать самые острые прикладные задачи своих компаний. Именно такая синергия, когда ученый и производство работают как единый механизм, и создает тот самый научно-технологический эффект, к которому мы стремимся.

В зависимости от научной специальности, обучение на программах производственной аспирантуры длится от 3 до 4 лет. Разработанные университетом требования для программ определяют объем и последовательность освоения материала, а также учитывают потребности рынка труда и особенности специальности.

– По запросу индустриального партнера в учебный план добавляются необходимые элективные дисциплины (по выбору, - Ред.), – сообщают в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ. – Темы для диссертационного исследования определяет сама компания на основе прикладных проблем индустрии.

Как отмечают в вузе, в рамках итоговой аттестации аспирант может представить внедренную на производстве технологию, а также патент, работающий образец устройства или проект, готовый к реализации. Добавим, что в целом в ходе приемной кампании 2026 года в ТюмГУ был достигнут рекорд по количеству зачисленных в аспирантуру. Всего на разные специальности поступил 251 человек. Это на 67% больше, чем в 2025 году.

Регистрационный номер лицензии: № Л035-00115-72/00096965 от 22 ноября 2016

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