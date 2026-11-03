Росимущество добилось выселения семьи Невзорова* из особняка под Петербургом: подробности

Суд постановил выселить семью Невзоровых* из дома в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Росимущества и постановил выселить Александра Невзорова*, его жену Лидию*, их сына и 83-летнюю тещу из бывшего семейного дома в поселке Лисий Нос. Об этом 3 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд признал всех четверых утратившими право пользоваться жилым зданием и постановил снять их с регистрационного учета. Дом площадью 344,6 квадратного метра вместе с земельным участком перешел в собственность государства в декабре 2024 года.

Ранее недвижимость принадлежала Лидии Невзоровой*. В августе 2023 года она продала дом своей матери за 20 млн рублей, однако суд признал сделку мнимой и обратил имущество в доход государства.

Ранее KP.RU писал, что Росимущество потребовало выселить Невзоровых* и их родственников из особняка в поселке Лисий Нос. Все четверо оставались зарегистрированы в доме, хотя он еще в марте 2026 окончательно перешел в собственность государства. Сам Александр Невзоров* вместе с женой проживает в Израиле.

*- Александр Невзоров признан иноагентом. Кроме того, объединение членами которого являются Александр Невзоров и Лидия Невзорова включено в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Оба внесены в перечень террористов и экстремистов.